Lyon : trois hommes arrêtés pour le saccage d’une boulangerie

Trois hommes ont été arrêtés pour avoir saccagé une boulangerie située dans le 8e arrondissement de Lyon en décembre dernier et blessé la gérante et une de ses amies.

©Tim Douet

Une procédure a été ouverte contre deux Villeurbannais âgés de 18 et 31 ans interpellés en début de semaine. Le 20 décembre dernier, ils avaient attendu la fermeture d'une boulangerie située rue du Moulin à Vent dans le 8e arrondissement de Lyon pour s’y introduire. Les visages masqués et armés de batte de base-ball, de marteau et de pied de biche, ils s'étaient introduits en compagnie d'un troisième individu dans l'établissement et saccagé les lieux (préjudice d'environ 8 000 euros).

La gérante et une amie ont tenté de s'interposer, mais étaient frappées par les mis en cause. L'une des deux femmes a reçu des coups de marteau et de taser avant d'être dépossédée de son téléphone portable avec lequel elle avait tenté de prendre des photos. La gérante a reçu 6 jours d'ITT et son ami 51 jours. Les trois hommes vont être présentés au parquet ce jeudi pour "violences volontaires, dégradations de biens privés et vol en réunion".