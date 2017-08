Lyon: sans permis, il prend la fuite à 120 km/h dans une voiture volée

Vers 1 heure du matin ce vendredi, la fuite d'un jeune majeur au volant d'une voiture volée a entraîné des altercations entre la police et une dizaine d'individus dans le 8e arrondissement.

© Tim Douet

La nuit est tombée depuis un moment à Vénissieux lorsqu'un jeune conducteur refuse de se soumettre à un contrôle de police ce vendredi. Pour cause, l'homme ne dispose pas d'un permis de conduire et la police découvrira ensuite que la Renault Mégane qu'il conduit a été volée la veille dans la commune d'Arnas, dans le Rhône. Selon le Progrès, le conducteur est domicilié à Lyon dans le 8e arrondissement et a pris la fuite depuis Vénissieux. Poursuivi par la police, l'individu aurait atteint la vitesse de 120 km/h en ville, sans s’embarrasser de la présence de multiples feux rouges. Descendu de la voiture volée près de la rue Challemel-Lacour, l'homme continue sa fuite à pied. Alors que les policiers tentent de l'interpeller, une dizaine d'individus les prennent à partie. Une bouteille aurait aussi été lancée depuis les immeubles dans le dos d'un fonctionnaire de police. Le conducteur a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Également en possession de stupéfiants, il a reconnu les faits, mais a contesté être lié au vol de la voiture la nuit précédente. N'ayant pas d'antécédents judiciaires, il devra se rendre à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a reçu une convocation par l'officier de police judiciaire.