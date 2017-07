Lyon : sans permis, il percute deux voitures à bord d’une Fiat volée

Deux Villeurbannais de 22 et 27 ans ont été interpellés dimanche, dans la nuit, pour recel de vol aggravé, refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire, mise en danger de la vie d’autrui et blessures involontaires. Le premier a été écroué avec ouverture d’information.

Deux habitants de Villeurbanne nés en 1995 et 1990 ont été arrêtés, dimanche à 4h15, sur le pont Gallieni, par un équipage de l’unité de sécurité de proximité locale. Ils étaient à bord d’une Fiat dérobée en avril dernier lors d’un vol par effraction commis à Sérézin-du-Rhône. Le conducteur de la voiture a refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers. Il a percuté deux véhicules et blessé quatre occupants, en prenant la fuite. Le conducteur, qui n’était pas titulaire du permis de conduire, a reconnu les faits. Il a déclaré avoir acheté la voiture et son partenaire a indiqué ignorer qu’elle était volée. Ce dernier a été libéré. L’analyse de la téléphonie a mis hors de cause les intéressés concernant le vol par effraction. Le jeune de 22 ans a toutefois été présenté au parquet ce lundi et il a été écroué avec ouverture d’information.