Lyon : mécontent de sa prestation, il braque une escort-girl

Un jeune homme de 17 ans a braqué la femme avec qui il venait d'avoir un relation tarifée, ainsi que sa colocataire, pour un préjudice de plusieurs centaines d'euros.

©Tim Douet

Un consommateur déçu, et sanguin. Ce jeudi soir, un jeune homme de 17 ans, originaire de Vénissieux, se rend dans un appartement du 3e arrondissement de Lyon dans le but d'y avoir une relation sexuelle tarifée avec une escort-girl rencontrée via internet, rapporte Le Progrès. Avant leur ébats, il donne à la prostituée le montant convenu pour la prestation. Mais une fois celle-ci achevée, le mineur ne la juge pas à la hauteur de ses attentes. Il exige d'être remboursée, ce que l'escort lui refuse logiquement.

Visiblement échaudé, le jeune homme sort alors une arme de poing, dont il se sert pour menacer la prostituée, ainsi que sa colocataire dans cet appartement loué quelques jours. Face à la menace, les deux femmes cèdent et le jeune homme repart avec une somme bien supérieure à celle dépensée, équivalente à plusieurs jours de prestations des deux femmes. Soit plusieurs centaines d'euros.

L'auteur du vol a été interpellé dès le lendemain à son domicile. Une partie de l'argent a été retrouvée. Quand à l'arme utilisée pour menacer les deux escort-girls, elle s'est révélée être factice. Le jeune homme a été présenté au parquet vendredi. Un fait divers qui pose une nouvelle fois la question de la sécurité des prostituées officiant en appartement, et souvent seule, face à leur clients.