Lyon : le fiancé de Miss France 2013 poignardé par un "admirateur"

Lundi 1er janvier, un homme a violenté le futur mari de Marine Lorphelin, Miss France 2013. Selon l’ancienne miss, ce "fan" avait déjà essayé de la contacter physiquement à plusieurs reprises les mois passés. L’agresseur a été interpellé hier par les autorités.

Le revers de la médaille. Marine Lorphelin, ancienne gagnante du concours Miss France, a été témoin d’une agression pour le moins irréaliste. Dans le troisième arrondissement de Lyon, son fiancé a reçu plusieurs coups de couteau d’un supposé "admirateur" avant que ce dernier prenne la fuite, rapporte Le Progrès. Selon les dires de la Miss 2013, l’homme en question la suivait depuis déjà quelques mois, son compagnon s’interposait seulement.

Une péripétie aux allures de thriller

Innocemment, ce soir-ci le couple profitait d’une simple soirée cinéma. 23 heures, vers le cours Albert-Thomas, le stalker (ndlr, harceleur obsessif) aborde Marine Lorphelin et son mari, demandant à ce dernier un instant avec la jeune femme. Après un refus catégorique, l’agresseur poignarde son compagnon à la main et au cou avant de prendre fuite. Ce dernier est immédiatement hospitalisé puis conduit à l’Hôtel de police pour rapporter les faits. Une enquête est par la suite immédiatement ouverte pour "tentative d’homicide". Grâce à sa présence dans les réseaux sociaux, le monomaniaque a été retrouvé par la brigade Sûreté hier. Originaire de Grenoble, il souffrirait d’un problème psychologique et est actuellement en garde à vue.