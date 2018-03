Lyon : incendie du parking place Bellecour, un homme arrêté

Un homme de 50 ans a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'incendie survenu le 16 mars dernier dans le parking souterrain de la place Bellecour.

Un Villeurbannais de 50 ans a été interpellé le 22 mars dernier à 14h40 place Ampère (Lyon 2e). Le 16 mars dernier à 2h45, il avait incendié 17 véhicules (motos et voitures) dans le parking souterrain situé place Bellecour.

Il a été identifié grâce à la vidéosurveillance du parking et la vidéoprotection de la ville de Lyon. En garde à vue, il a reconnu les faits et a indiqué avoir également mis le feu, une semaine plus tôt, au portail de ses voisins. Il a été présenté au parquet ce samedi et écroué avec ouverture d'information pour "incendies volontaires".