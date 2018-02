Lyon : ils volent un SDF et mettent le feu à sa couverture

Deux jeunes garçons âgés de 13 et 15 ans ont été arrêtés ce dimanche pour avoir volé un SDF et mis le feu à sa couverture.

©Tim Douet

Un adolescent de 15 ans résidant à Bois-d'Oingt et un autre de 13 ans demeurant à Craponne ont été arrêtés ce dimanche à 17h00 place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon. Plus tôt, ils avaient, passage de l’Argue (Lyon 2e), tenté de voler sous la menace d’un couteau de l’argent à une SDF, puis étaient revenus mettre le feu à sa couverture. Ils ont été reconnus grâce à la vidéoprotection de la DSG de Lyon. Les deux ont nié les faits. Le plus jeune des deux a été laissé libre et l’autre va être présenté au parquet ce mardi pour "violences volontaires et tentative d'extorsion de fonds".