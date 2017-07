Lyon : ils volent le réceptionniste de l’hôtel et lui cassent le nez

Trois jeunes de Vénissieux et de Vaulx-en-Velin ont été arrêtés ce mardi, après avoir volé et agressé le réceptionniste de l’hôtel-restaurant La Villa Florentine.

© Tim Douet

Deux Vénissians de 28 et 22 ans et un Vaudais de 22 ans ont été interpellés ce mardi à 6h15, dans le 2e arrondissement de Lyon, par un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC). Ils venaient de dérober avec violences les clefs et le portefeuille du réceptionniste de l’hôtel-restaurant La Villa Florentine, située près de Notre-Dame de Fourvière. La victime a écopé de dix jours d’incapacité totale de travail et d’un nez cassé. Deux des agresseurs ont été mis hors de cause. Le troisième a déclaré ne pas se souvenir de l’intégralité des faits en raison de son alcoolisation. Il va être présenté au parquet ce mercredi, pour “vol avec violences en réunion.”