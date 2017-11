Lyon : ils volent des portables en dansant avec leurs victimes

Deux hommes ont été arrêtés pour avoir commis plusieurs vols en réunion près de la place des Terreaux dans la nuit de vendredi à samedi.

©Tim Douet

Deux hommes, un Écullois âgé de 18 ans et un Lyonnais âgé de 19 ans ont été arrêtés ce samedi respectivement à 02h15 et 17h15. Plus tôt dans la nuit, en compagnie de deux autres individus en fuite, ils avaient dérobé le téléphone portable d’un Lyonnais âgé de 22 ans. Les quatre hommes avaient encerclé la victime en faisant mine de danser avec elle pour lui subtiliser son bien. Les enquêteurs ont alors effectué un rapprochement avec un fait similaire commis par ce même groupe quelques minutes avant l'interpellation du premier interpellé. Les deux hommes arrêtés ont nié les faits. Ils feront l'objet d'une convocation devant un officier de police judiciaire le 1er mars 2018 pour "vol en réunion".