Lyon : ils volent 105 000 euros de marchandises dans un camion

Trois hommes ont été arrêtés ce mardi pour avoir volé 105 000 euros de petit électroménager dans un camion.

©Tim Douet

Un Rilliard de 18 ans, un Lyonnais de 35 ans et un SDF de 33 ans ont été interpellés ce mardi. Ils étaient soupçonnés d'avoir commis un vol de fret le 31 janvier dernier dans le port Édouard-Herriot à Lyon 7. Le véhicule volé avait été découvert, sans sa marchandise, grâce à un tracker sur Vaulx-en-Velin. En tout, les voleurs ont dérobé pour 105 000 euros de petit électroménager.

Les investigations techniques ont permis de découvrir la moitié du butin dans un entrepôt situé place du Mas-Rillier à Rillieux-la-Pape. L’un des mis en cause, locataire d'une partie non occupée de l'entrepôt, a été laissé libre. Un autre a reconnu le vol et la revente du butin. Quant au troisième, il a uniquement reconnu avoir aidé au déchargement de la remorque. Ils vont être présentés au parquet ce jeudi pour vol de fret.