Lyon : il vole un téléphone avec violence et agresse des policiers

Après avoir agressé un homme dans son véhicule pour lui voler son portable, un Lyonnais de 52 ans a insulté et craché sur les policiers venus l’interpeller.

Un Lyonnais de 52 ans a été interpellé ce mercredi à 18h40 rue Chalopin dans le 7e arrondissement de Lyon par un équipage de l'unité de sécurité de proximité locale. En état d'ivresse, il venait de pénétrer dans un véhicule où était présent le propriétaire et l'a agressé pour lui voler son téléphone portable. Le propriétaire du véhicule a reçu 5 jours d'ITT. Son agresseur a été interpellé et transporté à l'hôtel de police ou il insultait les policiers et leur crachait dessus. En garde à vue, il a nié l'agression et le vol.

Il va être présenté au parquet ce vendredi pour "vol aggravé suivi de violences et dégradations, outrage et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique".