Lyon : il reconnaît son agresseur sur les réseaux sociaux

Identifié grâce aux réseaux sociaux, un Lyonnais de 16 ans a été arrêté ce lundi pour avoir roué de coups un adolescent de son âge en juin dernier à la station de métro Gorge-de-Loup (Lyon 9e).

©Tim Douet

Un Lyonnais âgé de 16 ans a été arrêté ce lundi à 9h15. Le 17 juin, vers 13h30, à hauteur de la station de métro Gorge-de-Loup, rue Professeur-Guérin (Lyon 9e), il aurait – en compagnie de deux complices en fuite – roué de coups un autre adolescent lyonnais de 16 ans et lui aurait dérobé son sac à dos, contenant un téléphone portable et sa carte bancaire. La victime a reçu 5 jours d'ITT. L’agresseur présumé a été identifié par la victime grâce aux réseaux sociaux. Le mis en cause a reconnu les violences, mais il a nié le vol. Il va être présenté au parquet ce mardi pour "vol avec violences".