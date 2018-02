Lyon : il mord des policiers en prétendant avoir le Sida

Après avoir fait un esclandre dans la poste centrale de Lyon, un homme de 38 ans a mordu trois policiers en prétendant être séropositif.

©Tim Douet

Un SDF âgé de 38 ans a été interpellé ce mercredi à 9h15 place Antonin Poncet dans le 2e arrondissement de Lyon. Après avoir fait un esclandre à l'accueil de la Poste centrale, il a agressé les policiers venus l'interpeller en les mordant. Trois ont été blessés et ont reçu respectivement 1, 2 et 3 jours d'ITT. Par ailleurs, il les insultait en se vantant d’être séropositif et d'avoir transmis sa maladie. Sa séropositivité n'était pas confirmée. En garde à vue, il a reconnu les faits et va être présenté au parquet ce jeudi. Pour "violences volontaires et outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique".