Lyon : il force deux barrages de police lors d'une course-poursuite

Sans permis de conduire, le conducteur a cherché à éviter le contrôle de police par tous les moyens.

© Tim Douet

Il est un peu plus de 22h30, place Ferrandière, dans le 3e arrondissement de Lyon, ce mercredi quand une C3 circulant à vive allure double un véhicule de police. Le conducteur refuse d'obéir aux injonctions des fonctionnaires et s'enfuit en direction de Vaulx-en-Velin. Le début d'une course qui durera plus de 20 minutes.

Les policiers mettent en place un dispositif d'interception. Mais le premier barrage, dressé rue Paul Testé, à Vaulx-en-Velin, ne décourage pas le chauffard, qui ne dévie de sa route qu'au profit d'un tir de flash-ball. Rue Grandclément, toujours à Vaulx-en-Velin, il fonce sur un deuxième barrage. Un des policiers présents manque d'être fauché, mais s'écarte judicieusement au dernier moment. Le véhicule en fuite n'arrache qu'une portière. L'usage répété de tirs flash-ball par les policiers a finalement fait perdre le contrôle de son véhicule au chauffard au niveau de la rue de la Balme, à l'extrémité est du 3e arrondissement de Lyon.

Son véhicule immobilisé, le conducteur a reconnu les faits. L'annulation de son permis est probablement à l'origine de son refus d'obtempérer. L'homme était en outre sous le coup d'une condamnation avec sursis. Le Progrès, précise qu'il a écopé en comparution immédiate de 14 mois de prison ferme. Ses quatre passagers ont été laissés libres après avoir fait part aux policiers de leurs demande répétées à l'attention du conducteur de stopper son véhicule.