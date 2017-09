Un jeune homme est tombé du deuxième étage à Lyon ce samedi soir.

Intervention des pompiers rue Sully

C'est une fin de soirée tragique. Après avoir chuté du deuxième étage d'un immeuble rue de la Villette à Lyon 3eme, un homme est dans un état grave rapporte le Progrès.

Dans un état d'urgence absolue

Pour l'instant, on ne connaît pas les causes de l'accident qui s'est produit en fin de soirée, dans la nuit de samedi à dimanche. Le jeune blessé a été transporté à l'hôpital le plus prochaine dans un état d'urgence absolue.