Lyon : il cambriole un restaurant pour aller manger dans un autre

Après avoir cambriolé un restaurant, un jeune homme sans domicile fixe a été arrêté dans un autre restaurant où il s'apprêtait à manger.

Un homme âgé de 19 ans a été arrêté ce mardi à 19h25 rue Marietton dans le 9e arrondissement de Lyon. Le SDF venait de briser la vitre d'un restaurant, quai Jayr (Lyon 9e), pour dérober des tickets-restaurant et de l'argent liquide dans le tiroir-caisse. L'homme s'était alors réfugié dans un autre restaurant visiblement pour se restaurer avec son butin. La DDSP indique que l'ADN du cambrioleur a été relevé sur les lieux d'un cambriolage commis le 22 février 2017 chez une Lyonnaise. Le mis en cause a nié ce dernier fait, mais a reconnu le cambriolage commis dans le restaurant. Il fera l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 27 septembre prochain pour les faits de 2017 et sera présenté au parquet ce jeudi pour ceux du 13 février dernier.