Lyon : il blesse un policier au visage en lui jetant une bouteille

Un Lyonnais de 26 ans a été interpellé ce samedi pour avoir jeté une bouteille sur un policier qui a été blessé au visage par le projectile.

©Tim Douet

Un Lyonnais âgé de 26 ans a été interpellé ce samedi 23 septembre dernier à 3h10 à l'angle de la rue Paul Cazeneuve et du boulevard des États-Unis (Lyon 8e). Il venait de jeter une bouteille sur un fonctionnaire de police, qui faisait face, avec d'autres policiers, à un groupe hostile. Le policier atteint par la bouteille a été blessé au visage (7 jours d'ITT). Formellement reconnu, l'agresseur a nié les faits et a maintenu ses dénégations lors de la confrontation. Il a été présenté au parquet ce dimanche et écroué en attente de comparution ce lundi pour "violences aggravées".