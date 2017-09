Lyon : il agresse sa compagne et l'enferme dans un coffre de voiture

Après avoir agressé sa compagne ce mardi, l'agresseur avait enfermé sa victime dans le coffre de sa voiture avant de garer le véhicule devant le commissariat de Vaulx-en-Velin.

©Tim Douet

Un Lyonnais de 41 ans a été interpellé ce jeudi à 6h10 à son domicile. Deux jours plus tôt, aux alentours de 5h, il avait très lourdement frappé sa compagne SDF avenue du 25e RTS dans le 9e arrondissement de Lyon. Après l'avoir agressé, il l'avait enfermé dans le coffre de la voiture qu'elle utilisait et avait stationné le véhicule sur un parking face au commissariat de Vaulx-en-Velin. La victime a reçu 14 jours d'ITT et son agresseur va être présenté au parquet ce vendredi pour "tentative d’assassinat".