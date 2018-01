Lyon et Villeurbanne : plus de 5 kilos de cannabis saisis

Plus de cinq kilos de cannabis ont été saisis à Lyon et Villeurbanne par la police la semaine dernière chez deux acheteurs et un revendeur.

©Tim Douet

Deux Villeurbannais et un Lyonnais âgés de 27 à 37 ans ont été interpellés jeudi dernier. Deux d'entre eux venaient d'acheter au troisième cinq plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 490g. La fouille du véhicule de premier Villeurbannais amenait à la découverte de 5 g d'herbe de cannabis. Des perquisitions ont alors été menées aux domiciles des mis en cause. Chez le vendeur, 4,731 kg de résine de cannabis et de 2 290 euros ont été retrouvés. Du côté des acheteurs, un possédait 25 g de résine de cannabis et l'autre 816 g de résine de cannabis et 161 g d'herbe. Le vendeur a déclaré servir de nourrice et recevait une plaquette de résine de cannabis comme rémunération. Les trois suspects ont été présentés au parquet ce dimanche et écroués en attente de comparution ce lundi pour "trafic de stupéfiants".