Lyon : du cannabis planqué sous un sapin pour dealer à Gorge de Loup

Les deux lyonnais dealaient leurs barrettes devant la station de métro Gorge de Loup et avaient caché leur marchandises au pied d'un sapin de la rue Sergent Michel Berthelet.

©Tim Douet

À force d'observation, l'un des deux lyonnais de 19 et 20 ans a été pris la main dans le sac par la BAC. Ce mardi 27 décembre, il est surpris en train d'aborder plusieurs personnes à la sortie de la station de métro Gorge de Loup. Une fois que le client accepte la transaction, l'individu se rend sous le pied de son sapin pour récupérer la résine de cannabis conditionnée en sachet. La BAC interpelle alors l'un des clients qui vient d'acheter huit grammes de shit. C'est ensuite au tour du dealer d'être interpellé. Dans son téléphone, les policiers découvrent que la comptabilité de ce petit trafic est scrupuleuse et peuvent consulter les messages échangés avec la clientèle. Sous le sapin de la rue Sergent Michel Berthelet se trouvent 37 sachets d'herbe et de résine de cannabis, soit 130 grammes en tout. En garde à vue, le jeune homme interpellé est rejoint par le propriétaire du téléphone, qui se rend de lui-même au commissariat pour ne pas laisser son complice assumer seul la situation. Ils seront laissés libre en attendant leur jugement en juin prochain. Selon le Progrès, ils ont réalisé un minimum de 300 transactions en quelques semaines.