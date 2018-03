Lyon: deux restaurateurs arrêtés pour travail dissimulé et escroquerie

Deux hommes ont été arrêtés pour avoir fait travailler du personnel sans le déclarer et pour de nombreuses factures impayées à leurs fournisseurs.

Un homme de 53 ans vivant à l'Alpes d'Huez (38) et un autre de 30 ans habitant à Vaugrenay ont été interpellé ce mercredi à leurs domiciles respectifs. À suite d'un signalement dénonçant du travail dissimulé dans restaurant implanté avenue du Point du Jour dans le 5e arrondissement de Lyon et dans plusieurs établissements à l'Alpes d'Huez, une enquête préliminaire était ouverte. Cinq employés ont alors été entendus et ont porté plainte. Les deux mis en cause précités étaient identifiés comme gérants ou associés de ces sociétés. Ils faisaient également l'objet de plaintes de plusieurs fournisseurs pour des factures impayées.

Une trentaine de victimes étaient identifiées avec un préjudice estimé à 160 000 euros. En outre, il apparaissait que l’individu de 53 ans faisait l'objet depuis 2004 d'une interdiction judiciaire de gérer une entreprise pour une durée de 30 ans. La compagne du second mis en cause, âgée de 35 ans, était également entendue librement. Elle avait encaissé des chèques destinés à la société incriminée sur son compte personnel. Elle était également gérante de droit de cette société. L’un des mis en cause a reconnu partiellement les faits. La femme a reconnu les faits et indiquait que son compagnon utilisait son nom pour ses affaires. L’autre mis en cause a reconnu partiellement les faits. Les deux hommes vont être présentés au parquet ce vendredi pour "travail dissimulé, escroqueries et gestion d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire".