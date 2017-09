Lyon : deux hommes et une femme arrêtés pour plusieurs vols

Trois Lyonnais ont été arrêtés ce lundi 18 septembre pour plusieurs vols commis à Lyon depuis le début du mois de septembre.

Une Lyonnaise et deux Lyonnais âgés entre 16 et 19 ans ont été interpellés ce lundi 18 septembre à 01h25 avenue du Général Eisenhower dans le 5e arrondissement de Lyon alors qu'ils venaient de dégrader deux véhicules en stationnement. Suite à leur interpellation, la mise en cause était trouvée en possession de documents provenant de vols à la roulotte. Après investigations, les policiers ont pu imputer aux trois suspects quatre autres vols à la roulotte commis dans divers arrondissements lyonnais depuis début septembre. Les deux jeunes hommes feront l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 2 février prochain alors que la jeune fille a été présentée au parquet ce mardi et condamnée à une contrainte pénale de 2 ans.