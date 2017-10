Lyon : deux hommes arrêtés pour une série de vols par effraction

Deux hommes ont été interpellés ce lundi pour une série de vols par effractions commis à Lyon en début d'année.

©Tim Douet

Un Lyonnais âgé de 19 ans et un SDF âgé de 27 ans ont été interpellés ce lundi à 3h20, rue de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Ils faisaient l'objet de recherches et étaient suspectés d'avoir cambriolé cinq sociétés, rue du Président Édouard Herriot (Lyon 2e) le 16 janvier dernier. Les ADN des mis en cause étaient relevés dans le hall d'accès de l'immeuble. Ces derniers ont nié les faits en précisant avoir uniquement squatté les parties communes. Le SDF interpellé était laissé libre. Par ailleurs, l'ADN et les traces papillaires du premier interpellé avaient été découverts sur les lieux de deux autres vols par effraction, commis le 7 février, dans un cabinet d'assurance rue de la Martinière (Lyon 1er) et le 19 du même mois dans un café rue Vaubecourt (Lyon 2e). Le Lyonnais va être présenté ce mardi "vols par effraction".