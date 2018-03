Lyon : deux SDF écroués pour vente d'héroïne

Les deux SDF de 23 et 48 ans ont chacun expliqué vendre l'héroïne pour le compte d'un individu depuis plusieurs semaines.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

L'un a été arrêté rue du Plat dans le 2e arrondissement, le second de l'autre côté du Rhône, dans la rue Paul Bert. Ce vendredi, à quelques minutes d'intervalle en fin d'après-midi, deux sans domicile fixe ont été interpellés par la police. Le premier, âgé de 23 ans, avait sur lui 65g d'héroïne et 750 euros en liquide. Le second, âgé de 48 ans, portait sur lui 90g de la même drogue et 1 035 euros. Les deux hommes ont déclaré travailler pour le compte d'un individu et que l'argent en leur possession représentait la recette de leur semaine. Le plus jeune des deux a reconnu vendre de l'héroïne depuis trois semaines et le quarantenaire depuis quatre mois, sans révéler l'identité de celui pour qui ils travaillaient. Ils ont été écroués dans l'attente de leur comparution ce lundi.