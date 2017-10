Lyon : deux SDF arrêtés pour de nombreux vols d’objets numériques

Deux SDF ont été arrêtés ce lundi à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry avec de nombreux objets numériques volés.

Deux SDF âgés de 28 ans ont été interpellés ce lundi à 16h50 à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry par le service des douanes. La fouille de leurs bagages amenait à la découverte de nombreux objets multimédias et numériques (téléphones portables, appareils photos numériques, un ordinateur portable et deux IPod). Les investigations entreprises permettaient d'identifier sept victimes :

- Une Lyonnaise âgée de 27 ans lors d’un vol par effraction commis entre le 20 et le 23 octobre 2017 ;

- Un Lyonnais lors d’un vol à la roulotte commis le 19 ocotbre à 20h00 ;

- Un Avignonnais âgé de 24 ans lors d’une extorsion sous la menace d'un couteau commise le 20.octobre à 03h00 ;

- Un Nantais âgé de 37 ans lors d’un vol à la tire commis le 19 octobre ;

- Une Lyonnaise âgée de 40 ans lors d’un vol à la roulotte commis le 21 octobre à 23h00;

- Un Lyonnais âgé de 40 ans lors d’un vol par effraction, commis entre le 20 et le 23 octobre à son domicile ;

- Un Lyonnais âgé de 22 ans lors d’un vol à la tire commis le 21octobre à 19h00 dans le métro.

L'un des deux interpellés a déclaré avoir rencontré l'autre juste avant l'embarquement. La fouille de son bagage était négative. Il a été mis hors de cause et laissé libre, les faits étant insuffisamment caractérisés. Le premier mis en cause a reconnu la propriété de tous les objets, qu'il a déclaré avoir achetés au marché aux puces de Villeurbanne et dans le 8e arrondissement de Lyon. Il confirmait avoir fait la connaissance du second individu à l'aéroport. Il fera l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 31 janvier prochain pour "recel de vol en bande organisée". Après avis à la PAF, une OQTF lui a été délivrée avec une interdiction de territoire de 18 mois.