Lyon : des adolescents jettent des projectiles sur la police

Des affrontements entre policiers et adolescents ont conduit à l'arrestation de trois mineurs ce jeudi aux abords du lycée Robert Doisneau, à Vaulx-en-Velin. Les policiers n'ont pas été touchés par les projectiles jetés des adolescents.

©TD

Matinée tendue aux abords du lycée Robert Doisneau, à Vaulx-en-Velin, ce jeudi. Trois adolescents ont été interpellés en quelques heures, pour avoir jeté des projectiles en direction de policiers, qui n'ont pas été touchés.

Vers 9h45, un premier jeune de 15 ans est interpellé rue Angela Davis, puis un second, du même âge, moins d'une heure plus tard à l'angle des rues du Lycée et Emile Zola. Tout deux venaient de jeter des projectiles en direction des policiers.

Un troisième individu, âgé de 16 ans, a été arrêté vers 11h20, toujours aux abords du lycée Robert Doisneau alors qu'il venait de ramasser une bouteille et de la lancer en direction des policiers. Celle-ci explosait sans faire de blessé

Les trois jeunes ont été présentés au parquet ce vendredi pour violences volontaires aggravés.