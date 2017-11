Lyon : après une dispute, il roule délibérément sur un homme

Après une dispute, un Lyonnais âgé de 20 ans a délibérément roulé sur un homme avant de prendre la fuite.

Deux lyonnais agés de 20 ans ont été interpellés le ce dimanche à 8h à leur domicile par la Bac. À la suite d'un différend au sujet d'une femme qu’un troisième individu transportait dans son véhicule, les deux mis en cause en venaient aux mains avec le troisième individu, quai Saint-Antoine (2e arrondissement). Ils ont alors été séparés par des passants, mais l’un des deux hommes, sous l'emprise de l'alcool, au volant d’un véhicule, a percuté en marche arrière le troisième individu (6 jours d'ITT) avant de prendre la fuite. L’un des deux Lyonnais a été mis hors de cause et laissé libre. Le second a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce lundi pour "violences volontaires avec arme par destination et conduite sous l’empire d’un état alcoolique".