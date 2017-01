Lyon : à 13 ans, il engage une course-poursuite avec la police

Au volant d’une voiture volée, un garçon de 13 ans, accompagné de trois autres jeunes, a engagé une course-poursuite avec des policiers le 26 décembre dernier.

©Tim Douet

Quatre jeunes âgés de 13 ans à 18 ans ont été interpellés le 26 décembre dernier à 16h15 quai Paul Sédaillan dans le 9e arrondissement de Lyon.Ces derniers se trouvaient à bord d'un véhicule conduit par le mineur de 13 ans. Ce dernier a refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers et s'est enfui au volant du véhicule volé. Durant la fuite, le garçon de 13 ans a évidemment commis de nombreuses infractions routières et a percuté un véhicule de police et deux véhicules en stationnement.

Les quatre passagers du véhicule ont alors pris la fuite après l'accident. Trois ont rapidement été interpellés. Le plus vieux s'est rebellé et frappé un policier. Dans la rixe, les deux hommes ont fait une chute de trois mètres. Le policier a reçu 10 jours d'ITT. Son agresseur était en possession d'agent liquide et d'un cachet d'ecstasy.

Bilan final, deux mineurs comparaîtront devant un officier de police judiciaire les 16 février et 2 mars prochain. Le jeune garçon de 13 ans et le jeune homme de 18 ans ont été présentés devant le parquet de Lyon le 31 décembre dernier et ont été laissés libres avec renvoi le 14 février prochain pour le majeur.