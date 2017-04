Lyon Part-Dieu : de la cocaïne, de l’ecstasy, du LSD et du cannabis

Un adolescent de 16 ans a été interpellé lundi 24 avril dernier à la gare de la Part-Dieu, pour trafic de stupéfiants.

DR Photo d'illustration

Le jeune garçon de 16 ans était en possession de 25 grammes de cocaïne, de 115 cachets d’ecstasy, d’un buvard de LSD, de 2 grammes d’herbe de cannabis, d’un gramme de résine de cannabis et de 525 euros en liquide. Il a été interpellé par un équipage de la SUGE (sûreté ferroviaire), à la gare de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. Il a avoué être le propriétaire de ces substances illicites, et a affirmé « vendre à l’occasion de festivals ». Demeurant en Saône-et-Loire, le mis en cause a été présenté au parquet de Mâcon.