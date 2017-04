Un Lyonnais de 27 ans a été interpellé et écroué dans la soirée du 21 mars pour une tentative d’homicide sur un homme de 47 ans, suite à un différend dans le 8e arrondissement de Lyon.

©Tim Douet

Dans la soirée du 31 mars, un Lyonnais de 27 ans a été interpellé à l'intersection de la rue du Professeur Morat et de l'avenue Jean Mermoz pour avoir porté un coup de couteau au cou d’un homme de 47 ans, lui provoquant une blessure importante. La victime a reçu 10 jours d'ITT. À l'origine de cette rixe, un conflit entre son agresseur et un automobiliste. Le jeune lyonnais a été écroué, et une enquête est en cours pour "tentative d’homicide".