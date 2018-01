Lyon 8e : 5 jeunes SDF forcent un appartement et l'occupent

Cinq jeunes SDF âgés de 16 à 20 ans ont été interpellés ce jeudi 24 à 9h30. Ils occupaient illégalement un appartement situé rue Professeur Morat, dans le 8e arrondissement de Lyon.

L'équipage de l'unité de sécurité et de proximité locale est intervenu hier matin pour interpeller cinq jeunes SDF. Deux mineurs de 16 ans, un mineur de 17 ans et deux jeunes majeurs de 20 ans ont forcé la porte d'un appartement rue Professeur Morat pour s'y établir. La régie de l'immeuble a affirmé que les cinq jeunes s'étaient également introduits dans un autre appartement de la même rue, forçant aussi la porte d'entrée. À l'arrivée de l’équipage de police, des outils et deux vélos ont été retrouvés sur place. Ces mêmes vélos qui, dans la nuit du 22 au 23 janvier ont été volés à une habitante du 3e arrondissement.