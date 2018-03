Lyon 7e : un homme agressé au couteau pour son téléphone portable

Un homme âgé de 27 ans a été agressé au couteau ce dimanche soir dans le 7e arrondissement par un jeune homme voulant lui dérober son portable.

©Tim Douet

Deux Lyonnais de 20 et 23 ans ont été interpellés ce dimanche à 3h40 rue Pasteur Passet dans le 7e arrondissement de Lyon. Alcoolisé, le plus âgé des deux hommes a menacé avec un couteau un Lyonnais âgé de 27 ans pour lui rançonner son téléphone portable. Après son larcin, l'agresseur a mis un coup de couteau à sa victime. Ce dernier a reçu 9 jours d'ITT. Au commissariat, le Lyonnais de 27 ans a mis hors de cause le plus jeune des deux hommes. Ce dernier a été laissé libre alors que le plus vieux a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce lundi pour "vol avec violences et avec arme, port d'arme prohibée".