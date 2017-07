Lyon 7e : il vole un portable puis met un coup de tête à un policier

Arrêté ce lundi station "Saxe-Gambetta" (Lyon 7e) pour un vol de portable à la tire, il porte un coup de tête à un policier.

Un sans domicile fixe né en 1982 a été interpellé ce lundi à 18h station de métro "Saxe-Gambetta" dans le 7e arrondissement de Lyon. Il venait de dérober, à la tire, un téléphone à un usager du métro. Lors de son arrestation, il s'est rebellé et a porté un coup de tête à l'un des policiers, le blessant au visage (10 jours d'ITT). L’intéressé a reconnu le vol, mais a nié les violences et la rébellion. Il va être présenté au parquet ce mercredi pour "vol à la tire, violences volontaires sur agent de la force publique et rébellion".