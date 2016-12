Lyon 7e : de l’herbe de cannabis retrouvée dans l'épave d’une voiture

Alors qu’il enquêtait sur des vols par effractions dans des garages, les policiers sont tombés sur de l’herbe de cannabis. Remontant jusqu’au propriétaire du box, ils l’ont arrêté pour "trafic de stupéfiants" avec des étudiants de l’université Lyon II.

©Tim Douet

Un Lyonnais de 28 ans a été interpellé ce mardi matin à 10 heures à son domicile. Les policiers avaient constaté plusieurs vols par effractions dans des garages du 7e arrondissement. Lors de leur enquête sur ces vols, ils ont retrouvé ce mardi, dans le box du mis en cause, l'épave d'un véhicule dans lequel se trouvait un gramme d'herbe de cannabis, des produits d’emballages, une balance de précision et deux couteaux.

La perquisition de son domicile amenait à la découverte d'un téléphone portable et de la somme de 3 705 euros. L’intéressé a reconnu vendre de l'herbe depuis septembre 2016, principalement aux étudiants de la faculté Lyon II. Six d'entre eux ont été identifiés et entendus et ont confirmé que le mis en cause était leur fournisseur. Ils faisaient l'objet d'un rappel à la loi. Le fournisseur va lui être présenté au parquet ce jeudi pour "trafic de stupéfiants".