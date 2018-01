Lyon 7 : il refuse d’obtempérer et percute un policier avec sa voiture

Sommé de s’arrêter, un automobiliste de 28 ans prend la fuite et percute un agent de la police municipale. Arrêté ce 22 janvier, l’homme n’était pas titulaire du permis de conduire.

©Tim Douet

Aux alentours de 1h du matin, un automobiliste a percuté un agent de la police municipale qui était à moto. L’agent a reçu 10 jours d’ITT. L’homme de 28 ans avait été sommé de s’arrêter par les forces de l’ordre. Il a refusé, et a pris la fuite. En s'échappant, il a renversé un agent de police, et a tenté d’en percuter deux autres. Ce lundi 22, l’homme a été arrêté dans le 7e arrondissement de Lyon par une brigade de la sûreté départementale, alors qu’il avait abandonné son véhicule devant son domicile. Non titulaire du permis de conduire, l’homme a reconnu les faits. Il est présenté au parquet aujourd’hui.