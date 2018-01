Lyon 7 : il menace des femmes au couteau pour récupérer leur téléphone

Hier, dimanche 21 janvier, la BAC interpellait un SDF accusé d’avoir volé des téléphones portables à ses victimes, sous la menace d’un couteau. Pourtant reconnu par ses victimes, l’homme de 21 ans a nié les faits et doit comparaître aujourd’hui devant le tribunal.

©Tim Douet

Dans la nuit du 20 au 21 janvier, plusieurs femmes ont été agressées dans le 7e et le 3e arrondissement par un individu de 21 ans, qui les menaçait avec un couteau pour récupérer leur téléphone. Deux des cinq victimes cette nuit là attestent d’une ITT de 3 et 7 jours. Deux téléphones et 15€ ont été dérobés.

A 21h15 le 21 janvier, dans le 7e arrondissement de Lyon, la BAC interpellait l’homme qui avait en sa possession deux téléphones et un couteau. Formellement reconnu par ses victimes derrière une glace sans tain, le coupable a pourtant nié les faits. En parallèle, deux plaintes ont été déposés pour des faits similaires survenus cette même nuit, aux alentours de 5h du matin. L’individu est présenté aujourd’hui au parquet.