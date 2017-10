Lyon 6e : ils agressent un réceptionniste à coup de barre de fer

Deux Lyonnais ont été arrêtés ce lundi pour avoir agressé un réceptionniste à coups de poing, de pied et l'aide d'une barre de fer.

©Tim Douet

Deux Lyonnais âgés de 19 et 33 ans ont été interpellés ce lundi à 13h55 rue Vendôme dans le 6e arrondissement de Lyon. À la suite d'un différend avec le réceptionniste d'un hôtel, il avait frappé à coups de poing, de pied et l'aide d'une barre de fer ce dernier. Le réceptionniste a reçu 10 jours d'ITT. Les deux hommes ont aussi dégradé un téléviseur et une porte vitrée dans l'établissement hôtelier. Ils vont être présentés au parquet ce mercredi pour "violences volontaires aggravées et dégradations de biens privés".