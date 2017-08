Lyon 3e et 6e : trois hommes arrêtés après quatre cambriolages

Ce lundi, trois hommes ont été arrêtés pour quatre cambriolages commis dans plusieurs commerces du 3e et du 6e arrondissements de Lyon.

©Tim Douet

Ce lundi 31 juillet dans la nuit, plusieurs équipages de police ont été envoyés dans les 3e et 6e arrondissements de Lyon à la suite de plusieurs déclenchements d'alarme dans quatre commerces, qui venaient d'être cambriolés : un salon de coiffure rue Molière (Lyon 3e), un restaurant rue de la Bannière (3e également), un restaurant rue Ney (Lyon 6e) et un restaurant rue Tête-d'Or (6e aussi). À leur arrivée, les policiers ont aperçu un suspect qui faisait le guet à l'angle des rues Laurent-Vibert et Tête-d'Or (Lyon 6e), à proximité d'un véhicule, alors que deux autres s'enfuyaient par la fenêtre d’un restaurant.

La fouille du véhicule a permis de découvrir un tournevis, un pied-de-biche, 222 euros en numéraire, un trousseau de clés, un tiroir-caisse, une console de jeu, un téléviseur, une enceinte portative et divers vêtements de marque. Les trois hommes, âgés de 19 à 20 ans, ont finalement été arrêtés vers 3h50. À 6h30, un riverain signalait à la police qu'un individu venait de quitter les lieux avec le véhicule qui avait été laissé sur place. Les trois mis en cause seront présentés au parquet ce mardi pour "vols par effraction en réunion".