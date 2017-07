Lyon 2e : cinq personnes arrêtées pour avoir incendié des poubelles

Cinq jeunes ont été arrêtés dans la nuit de mardi à mercredi pour avoir incendié de nombreuses poubelles sur la voie publique et dans les parties communes d'un immeuble d'habitation situé rue Émile Zola dans le 2e arrondissement de Lyon.

© Tim Douet

Cinq jeunes hommes nés entre 1993 et 2001 ont été interpellés ce mercredi entre 2h10 et 3h40 dans le 2e arrondissement de Lyon par des équipages de la police municipale et nationale. Tous sont soupçonnés d'avoir, entre 01h45 et 03h40, incendié plusieurs containers à poubelle sur la voie publique et dans les parties communes d'un immeuble d'habitation situé rue Émile Zola dans le 2e arrondissement, dont 18 résidents ont fait l'objet d'un relogement. Par ailleurs, l’un d’eux était trouvé en possession de 21 grammes de résine de cannabis. Une enquête est actuellement en cours pour "dégradations volontaires de biens privés et publics en réunion par incendie et infraction à la législation sur les stupéfiants".