Lyon 1er : ils lui cassent le nez pour une cigarette

Trois jeunes Lyonnais de 14, 16 et 20 ans ont sévèrement agressé un trentenaire rue Puits-Gaillot ce dimanche vers 5 heures du matin.

©Tim Douet

Selon les images de vidéosurveillance, le plus jeune des trois individus, âgé de 14 ans, serait à la manœuvre. Ce qui n'a pas empêché ses deux complices, de 16 et 20 ans, d'être impliqués dans l'agression d'un trentenaire ce dimanche vers 5 heures du matin. Rue Puits-Gaillot (Lyon 1er, le long de la mairie), les trois individus lui demandent une cigarette. L'homme refuse et se fait frapper par les trois jeunes, qui lui cassent le nez. Plusieurs équipages de la BAC ont interpellé les trois agresseurs, quelques minutes plus tard, à l'angle des rues d'Algérie et Sainte-Marie-des-Terreaux. Selon le rapport de la direction départementale de la sécurité publique, l'un des trois jeunes a outragé, menacé de mort et fait preuve de violence envers les policiers pendant le transport jusqu'au commissariat. Les trois individus sont présentés au parquet ce mardi.