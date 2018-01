Lyon : 11 conducteurs sans permis de conduire en garde à vue

Onze conducteurs ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche pour avoir utilisé leur véhicule sans permis de conduire. Ils risquent jusqu’à un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende et l’immobilisation de leur moyen de transport.

© Tim Douet

Dans la nuit de samedi à dimanche, 14 automobilistes ont été interpellés par les forces de l’ordre à Lyon. Onze d’entre eux conduisaient leur véhicule sans permis, et trois se trouvaient en état d’ivresse. Au total, ce sont treize personnes qui ont fini leur trajet en garde à vue. Pour avoir roulé sans permis de conduire, ces automobilistes risquent jusqu’à un an d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende et de voir leur véhicule immobilisé. Si la récidive est prouvée, la peine peut s’étendre jusqu’à deux ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende et la confiscation du véhicule. Une peine trop dure pour le délit ? Pas selon les chiffres de la sécurité routière : 241 personnes ont trouvé la mort en 2014 dans un accident qui impliquait un conducteur sans permis. L’organisme estime également que près de 600 000 personnes roulent aujourd’hui en France sans permis de conduire.