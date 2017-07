Les décès d’une mère et sa fille dateraient de plusieurs semaines

Les décès de la mère et sa fille dont les corps ont été retrouvés dans leur domicile à Corbas ce vendredi dateraient de plusieurs semaines.

©Tim Douet

Comme nous l'écrivions ce samedi matin, les corps d'une mère et de sa fille ont été retrouvés dans leur domicile familial de Corbas vendredi. Leur mort remonterait à plusieurs semaines. "L’état des corps est tel qu’il faudra attendre les autopsies lundi", pour connaître la date exacte des décès et leurs causes ,a indiqué une source proche de l'enquête au Progrès.

Pour rappel, ce sont les gendarmes qui ont fait la macabre découverte ce vendredi alors que les proches des deux victimes étaient sans nouvelles depuis plusieurs jours. Le mari et père des deux victimes a été interpellé après avoir été retrouvé prostré dans l'appartement. Une dispute conjugale serait à l'origine du drame.