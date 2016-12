Les dealers de la ligne T1 prennent 10 mois de prison

Les enquêteurs avaient été informés du lieu de leur deal au début du mois de novembre.

Creative commons Le tramway T1 au niveau du pont Raymond Barre

Vendredi 16 décembre, deux Albanais revendeurs d’héroïne ont finalement écopé de dix mois d’emprisonnement et de dix ans d’interdiction du territoire. Arrêtés au matin deux jours plus tôt, leur point de vente se trouvait près du pont Raymond-Barre. Cette implantation dans un secteur qui relie le 2e et le 7e arrondissement leur permettait de livrer facilement leurs clients.

En deux semaines, depuis le début du mois de décembre, ils avaient écoulé 300 g d’héroïne et les enquêteurs ont retrouvé 540 euros dans le squat dans lequel ils ont été interpellé, à la Mulatière. Informés de leur présence au début du mois de novembre, les enquêteurs ont attendu d'avoir assez d'éléments pour procéder à leur interpellation.