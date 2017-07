Les corps d’une mère et sa fille retrouvés sans vie à leur domicile

Une mère et sa fille ont été retrouvées mortes à leur domicile de Corbas (Rhône) ce vendredi. Le père de famille est actuellement le principal suspect.

©Tim Douet

Ce vendredi, le corps d'une mère et de sa fille ont été découverts dans leur domicile de Corbas rapporte Le Progrès. Ce sont les gendarmes qui ont fait la macabre découverte alors que les proches des deux victimes étaient sans nouvelles depuis plusieurs jours. Le mari et père des deux victimes a été interpellé. Il aurait été retrouvé prostré dans l'appartement. On ne connaît pas encore la date du décès des deux victimes. L’enquête se dirigerait vers l'hypothèse d'une dispute conjugale, rapporte le quotidien.