Le Centre chorégraphique national de Rillieux touché par un incendie

L’incendie d’un véhicule du centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape s’est propagé sur la façade de l’établissement culturel, ce lundi soir, nécessitant l’intervention des pompiers.

Ce lundi vers 19h30, une voiture appartenant au centre chorégraphique national (CCN) de Rillieux-la-Pape a été incendiée à proximité de l'établissement culturel. L’incendie a brûlé une partie de la façade en bois du bâtiment, ce qui a déclenché l’alarme incendie à l'intérieur. Plusieurs dizaines de pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu. On ne connaît pas encore l'origine de cet incendie. Alexandre Vincendet, le maire de la commune, a de son côté "condamné avec la plus grande fermeté cet acte d'une violence inouïe qui a pris pour cible un lieu important de la vie culturelle de Rillieux-la-Pape et exposé dangereusement la sécurité des habitants du quartier". "Suite à cet incendie, il est à craindre que le CCN doive mettre un terme à ses activités de manière durable, selon le maire de Rillieux, qui “regrette que quelques délinquants privent toute une ville d’un équipement œuvrant au quotidien en faveur de la culture pour tous”.