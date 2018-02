La mère de Maëlys veut que sa fille "hante" Nordahl Lelandais

Après l’annonce de la découverte du corps de la Maëlys ce mercredi et des aveux de Nordahl Lelandais, principal suspect dans l’affaire de sa disparition, la mère de la jeune fille a déclaré vouloir que "Maëlys hante nuits et jours (Nordahl Lelandais, NdlR) dans sa prison jusqu'à ce qu'il crève et qu’il aille en enfer".

©Tim Douet Parents de Maëlys

Les restes de la petite Maëlys ont été retrouvés près du domicile familial de Nordahl Lelandais, dans un lieu indiqué par le principal suspect, qui est passé aux aveux ce mercredi 14 février. Le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de la jeune fille disparue dans la nuit du 26 au 27 août dernier a avoué avoir "tué Maëlys involontairement et s’être débarrassé du corps", a annoncé le procureur de la République. Des aveux qui ont fait réagir la mère de Maëlys sur sa page Facebook : "Il aura fallu attendre 5 mois et demi pour que ce monstre parle enfin". "Toi l’assassin de ma fille : Maëlys va te hanter nuits et jours dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer", a-t-elle ajouté. "Maëlys avait la vie devant elle tu nous l'as arraché, on ne l'a verra plus jamais à cause de toi, je ne pourrais plus la serrer dans mes bras et lui dire à quel point je l'aime. Mon petit ange je n'ai pas pu te protéger de ce prédateur et cette culpabilité me poursuivra encore très longtemps. Maëlys je suis si fière de toi mon poussin tu es si belle si souriante tu es ma merveille mon rayon de soleil tu seras toujours dans mon coeur. Ce monstre ne fera plus de mal à personne maintenant... Que Justice soit faite et que plus jamais un enfant ne subisse de tel acte. Tu nous manques tellement. Ton combat on le mènera jusqu'au bout ma princesse", a conclu la maire de Maëlys.

Nordahl Lelandais "a fait état de remords", a indiqué Jean-Yves Coquillat. Il a présenté ses excuses à Maëlys, sa famille, ainsi qu'aux juges d'instruction. Ce mercredi, les gendarmes ont découvert "un crâne d'enfant et un os long", a précisé Jean-Yves Coquillat. Nordahl Lelandais a refusé de donner de précisions quant aux circonstances du décès. Ce dernier semble être passé aux aveux après la découverte d'une infime tache de sang de la petite-fille dans sa voiture.