L'agresseur du compagnon de Marine Lorphelin interné au Vinatier

L'agresseur de Christophe Malmezac, compagnon de la Miss France 2013, a été jugé inadapté à la garde à vue, où il avait été placé après l'agression du couple le 1er janvier.

©Miss France Marine Lorphelin

L'admirateur compulsif a été interné. L'homme qui a agressé au couteau le compagnon de Marine Lorphelin, Miss France 2013, ce mardi 1er janvier à Lyon, a été jugé inapte à la garde à vue. Il a été interné à l'hôpital psychatrique du Vinatier ce vendredi. L'homme a été mis en examen pour tentative d'homicide. Il pourrait être incarcéré en cas d'évolution de son état psychique.

Quant au compagnon de Marine Lorphelin, il va mieux. C'est son père qui le dit, interrogé par la chaîne de télévision polynésienne Fenua TV. "Christophe va mieux, je l'ai eu au téléphone cette nuit (mercredi dans la journée en France métropolitaine, NdlR), il sortait de la salle d'opération, a indiqué le père de la victime. Durant l’agression, Christophe s’est débattu contre son agresseur, et en attrapant le couteau à pleine main, il a eu deux doigts bien entaillés ainsi que le pouce. (...) Il devrait retrouver l’usage et la mobilité de ses doigts ce qui est d’autant plus important qu’il est guitariste et adore le Wake board."