Ivre, il revient devant la boîte de nuit avec un couteau de cuisine

Soûl, un homme de 35 ans est revenu ce samedi soir avec un couteau de cuisine dans la boîte de nuit de Meyzieu d'où il venait d'être chassé.

©Tim Douet

Un homme de 35 ans en état avancé d'ébriété a été expulsé avec un groupe d'amis d'une discothèque de Meyzieu ce samedi soir. Visiblement vexé d'avoir été chassé de l’établissement de nuit, il est revenu seul, une demi-heure plus tard, avec un couteau de cuisine, rapporte Le Progrès. Le suspect a alors asséné un coup de tête à un vigile avant d’en menacer un autre avec son arme blanche. Un client a finalement réussi à le désarmer. L’homme de 35 ans a été jugé ce lundi et a écopé d'une peine de six mois de prison, dont quatre avec sursis, et d’une mise à l’épreuve pendant deux ans. Il a été écroué.