Isère : 2 fusils d’assaut et des munitions volés à des militaires

Jeudi 2 février, le camion d’une patrouille Sentinelle contenant des armes et des munitions a été dérobé sur le parking d’un fast-food de La Verpillière, en Isère.

© Tim Douet

Les faits se sont déroulés vers 13h30, le jeudi 2 février. Des armes et des munitions ont été dérobées dans un véhicule appartenant à des militaires du 4e régiment de chasseurs de Gap, sur le parking du Mc Donald’s de La Verpillière. Selon des informations recueillies par France Bleu, la camionnette est de couleur blanche et aucun signe distinctif ne pouvait permettre de deviner qu’il s’agissait d’un véhicule militaire contenant des armes. Toujours selon France Bleu, deux fusils d’assaut et des munitions de pistolet automatique 9mm ont été dérobés.

Un dispositif déployé et des recherches qui ont mené à Villefontaine

Suite à cet incident, un hélicoptère et plusieurs dizaines de gendarmes ont été mobilisés. Les recherches se sont principalement concentrées sur La Verpillière, l’Isle-d’Abeau et Villefontaine. C’est dans cette dernière ville que le véhicule des malfaiteurs a été retrouvé, jeudi vers 17h. Cependant, les armes et les munitions dérobées n’étaient plus dans la voiture. Elles n’ont pas encore été retrouvées. L’enquête a finalement été confiée par le parquet de Vienne à la section de recherches de Grenoble.