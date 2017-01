Ils tentent de heurter une voiture de police et brûlent leur véhicule

Refusant d'arrêter leur véhicule, deux jeunes hommes de 23 et 21 ans ont essayé de percuter une voiture de la police municipale à Saint-Priest avant de s’enfuir et d'être arrêtés après avoir incendié leur véhicule.

Deux San-Priods âgés de 23 et 21 ans ont été interpellés vendredi dernier à 20h55 rue Philippe Lebon à Genas par un équipage de gendarmerie. Quelques instants plus tôt, ils venaient de refuser d'obtempérer aux injonctions de la police municipale qui leur demandait de stopper leur véhicule.

Dans leur fuite, les deux jeunes hommes ont essayé de percuter la voiture de la police municipale. Ils ont été finalement interpellés alors qu'ils venaient d'incendier le véhicule qu'ils avaient utilisé. Ils ont été présentés au parquet ce samedi pour "refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, violences volontaires avec arme par destination et destruction volontaire par incendie". Le plus jeune des deux hommes a été laissé libre et le plus âgé a été écroué.